Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı geceye 'Sarmaşık' filmi damgasını vurdu. Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı film geceden 'En İyi Film' de dahil 4 ödülle ayrıldı.
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ:
En İyi Film: Sarmaşık
En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Sarmaşık)
En İyi Senaryo: Sarmaşık (Tolga Karaçelik)
En İyi Erkek Oyuncu: Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)
En İyi Kadın Oyuncu: Nuray Yeşilaraz (Kalandar Soğuğu)
En İyi Müzik: Rüzgarın Hatıraları ve Kalandar Soğuğu
İzleyici Ödülü: Kümes
Antalya Film Destek Fonu: Kar (Yapımcı, Yönetmen, Senarist Emre Erdoğdu)
ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ:
En İyi Film: Taşa Yazılmış Hatıralar
En İyi Yönetmen: Hany Abu Assad (Idol)
En İyi Senaryo: Kayıp Kızlar
En İyi Erkek Oyuncu: Haydar Şişman (Kalandar Soğuğu)
En İyi Kadın Oyuncu: Alba Rohrwacher (Yeminli Bakire)
En İyi Müzik: Kuşatılmış
İzleyici Ödülü: Rüzgarın Hatıraları
Uluslararası Jüri Mansiyon Ödülü: Devrimciler
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Vanessa Redgrave ve Franco Nero
Altın Portakal Emek Ödülü: Sonay Kanat
SARMAŞIK'A 4 ÖDÜL
52'nci Uluslararası Antalya Film Festivali'nin 'en iyisi' Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı 'Sarmaşık' oldu. Film geceden 4 ödülle ayrılırken, Beş Kardeş adlı dizide 'Nazım' karakteriyle tanınan Nadir Sarıbacak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü aldı.