Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kazananları Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nden düzenlenen geceyle belli oldu.





Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı geceye 'Sarmaşık' filmi damgasını vurdu. Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı film geceden 'En İyi Film' de dahil 4 ödülle ayrıldı.En İyi Film: SarmaşıkEn İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Sarmaşık)En İyi Senaryo: Sarmaşık (Tolga Karaçelik)En İyi Erkek Oyuncu: Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)En İyi Kadın Oyuncu: Nuray Yeşilaraz (Kalandar Soğuğu)En İyi Müzik: Rüzgarın Hatıraları ve Kalandar Soğuğuİzleyici Ödülü: KümesAntalya Film Destek Fonu: Kar (Yapımcı, Yönetmen, Senarist Emre Erdoğdu)En İyi Film: Taşa Yazılmış HatıralarEn İyi Yönetmen: Hany Abu Assad (Idol)En İyi Senaryo: Kayıp KızlarEn İyi Erkek Oyuncu: Haydar Şişman (Kalandar Soğuğu)En İyi Kadın Oyuncu: Alba Rohrwacher (Yeminli Bakire)En İyi Müzik: Kuşatılmışİzleyici Ödülü: Rüzgarın HatıralarıUluslararası Jüri Mansiyon Ödülü: DevrimcilerYaşam Boyu Başarı Ödülü: Vanessa Redgrave ve Franco NeroAltın Portakal Emek Ödülü: Sonay Kanat52'nci Uluslararası Antalya Film Festivali'nin 'en iyisi' Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı 'Sarmaşık' oldu. Film geceden 4 ödülle ayrılırken, Beş Kardeş adlı dizide 'Nazım' karakteriyle tanınan Nadir Sarıbacak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü aldı.