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İşte 52. Antalya Film Festivali'nin kazananları

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kazananları Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nden düzenlenen geceyle belli oldu.
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı geceye 'Sarmaşık' filmi damgasını vurdu. Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı film geceden 'En İyi Film' de dahil 4 ödülle ayrıldı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ:
En İyi Film: Sarmaşık
En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Sarmaşık)
En İyi Senaryo: Sarmaşık (Tolga Karaçelik)
En İyi Erkek Oyuncu: Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)
En İyi Kadın Oyuncu: Nuray Yeşilaraz (Kalandar Soğuğu)
En İyi Müzik: Rüzgarın Hatıraları ve Kalandar Soğuğu
İzleyici Ödülü: Kümes
Antalya Film Destek Fonu: Kar (Yapımcı, Yönetmen, Senarist Emre Erdoğdu)

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ:
En İyi Film: Taşa Yazılmış Hatıralar
En İyi Yönetmen: Hany Abu Assad (Idol)
En İyi Senaryo: Kayıp Kızlar 
En İyi Erkek Oyuncu: Haydar Şişman (Kalandar Soğuğu) 
En İyi Kadın Oyuncu: Alba Rohrwacher (Yeminli Bakire)
En İyi Müzik: Kuşatılmış
İzleyici Ödülü: Rüzgarın Hatıraları 
Uluslararası Jüri Mansiyon Ödülü: Devrimciler 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Vanessa Redgrave ve Franco Nero 
Altın Portakal Emek Ödülü: Sonay Kanat

SARMAŞIK'A 4 ÖDÜL 
52'nci Uluslararası Antalya Film Festivali'nin 'en iyisi' Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı 'Sarmaşık' oldu. Film geceden 4 ödülle ayrılırken, Beş Kardeş adlı dizide 'Nazım' karakteriyle tanınan Nadir Sarıbacak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü aldı. 
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