51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kazananları belli oldu. Festivale Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Kuzu" filmi damgasını vurdu.

51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kutluğ Ataman'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kuzu", 5 dalda ödül aldı.Antalya EXPO Center'da düzenlenen kapanış galası ve ödül töreni ile veda eden 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Kuzu" filmi damgasını vurdu."En İyi Film" ve "SİYAD En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ödüllerini alan "Kuzu", oyuncuları Nesrin Cavadzade'ye "En İyi Kadın Oyuncu", Nursel Köse'ye ise "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırdı. Filmin çocuk oyuncusu Sıla Lara Cantürk de Behlül Dal Jüri Özel Ödülü'nü aldı.Erol Mintaş'ın yönetmenliğini yaptığı "Annemin Şarkısı" filmi de 4 dalda ödüllendirildi. "En İyi İlk Film", "En İyi Müzik" dallarında ödül alan "Annemin Şarkısı", Feyyaz Duman'a "En İyi Erkek Oyuncu", Aziz Çapkurt'a ise "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" getirdi.Festivalde, bu yıl 71'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Kaan Müjdeci'nin "Sivas" filmi, "Ulusal Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü. "Sivas", Yorgos Mavropsaridis'e "En İyi Kurgu", çocuk oyuncu Doğan İzci'ye ise "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"nü kazandırdı."İtirazım Var" filmi de "Sivas" gibi 51. Altın Portakal'dan üç ödülle döndü. "İtirazım Var", Onur Ünlü'ye hem yönetmen hem senaryoda ödül getirdi. Filmdeki performansıyla Serkan Keskin de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.Festivalde Levent Soyarslan'ın yönettiği "Oflu Hoca'yı Aramak" iki dalda, Vedat Özdemir'in "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku", Ömer Uğur'un "Guruldayan Kalpler", Osman Özcan'ın "Neden Tarkovski Olamıyorum" ile Ayhan Sonyürek'in "İyi Biri" adlı filmleri ise birer dalda ödüle layık görüldü."Balık", "Çekmeköy Underground", "Kumun Tadı" filmleri ise festivalden eli boş döndü.Sansür tartışmaları nedeniyle belgesel filmlerin büyük çoğunluğunun yarışmadan çekilmesi üzerine iptal edilen belgesel yarışması kapsamında bu yıl ödül verilmedi.Yarışmada "En İyi Film" ödülünü alan "Kuzu" filmine 350 bin lira, "En İyi İlk Film" ödülünü alan "Annemin Şarkısı" filmine 125 bin lira, "En İyi Yönetmen" seçilen Onur Ünlü'ye 75 bin lira, "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Müzik" ödüllerinin sahipleri ise 30'ar bin lira ödülün sahibi oldu.51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül almaya hak kazanan film ve sanatçılar şöyle:En İyi Film: Kuzu (Kutluğ Ataman)En İyi İlk Film: Erol Mintaş (Annemin Şarkısı)En İyi Yönetmen: Onur Ünlü (İtirazım Var)Ulusal Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü: Oflu Hoca'yı Aramak (Levent Soyarslan), Sivas (Kaan Müjdeci)Ulusal Uzun Metraj FİLM-YÖN En İyi Yönetmen: Ömer Uğur (Guruldayan Kalpler)En İyi Senaryo: Onur Ünlü (İtirazım Var)En İyi Müzik: Başar Ünder (Annemin Şarkısı)En İyi Kadın Oyuncu: Nesrin Cavadzade (Kuzu)En İyi Erkek Oyuncu: Serkan Keskin (İtirazım Var) - Feyyaz Duman (Annemin Şarkısı)En İyi Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir (Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku)En İyi Sanat Yönetmeni: Osman Özcan (Neden Tarkovski Olamıyorum)En İyi Kurgu Ödülü: Yorgos Mavropsaridis (Sivas)En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nursel Köse (Kuzu)En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aziz Çapkurt (Annemin Şarkısı)Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Doğan İzci (Sivas) - Sıla Lara Cantürk, Mert Taşdan (Kuzu)Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü: Levent Soyarslan (Oflu Hoca'yı Aramak)En İyi Ulusal Uzun Metraj Film: Kuzu (Kutluğ Ataman)En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film: Court-Mahkeme (Chaitanya Tamhane) HindistanUluslararası İzleyici Ödülü: White God-Beyaz Tanrı (Kornel Mundruczo) MacarUlusal İzleyici Ödülü: İyi Biri (Ayhan Sonyürek)Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film Ödülü: Test (Alexandr Kott) RusEn İyi Kısa Film Ödülü: Bir Fincan Türk Kahvesi (Nazlı Eda Noyan-Dağhan Celahir)Özel Ödül : Jean Claude Van DammeYaşam Boyu Başarı Ödülü: Abbas KiarostamiAA