İşte haftanın filmleri

İkisi yerli 6 yeni film vizyonda...

Oyuncu, yönetmen ve senarist John Turturro'nun yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği "Kiralık Aşık" izleyiciyle buluşacak.



Komedi türündeki filmin, yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Turturro başrolde kamera önüne de çıkıyor. Filmde Turturro'ya, Sharon Stone, Woody Allen, Liev Schreiber, Sofia Vergara gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.



Filmde, paraya ihtiyacı olan arkadaşı Murray'a yardım etmek için profesyonel jigolo olmaya karar veren Fioravante ve Murray'in onun menajerliğini yapmaya başlamasıyla başlarından geçen komik olaylar anlatılıyor.



"Uyumsuz"

Veronica Roth'un çok satanlar listesinden inmeyen "Divergent" romanından beyaz perdeye uyarlanan "Uyumsuz", bilim kurgu ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Yönetmenliğini Neil Burger'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Jai Courtney ve Miles Teller yer alıyor.



Fütürist bir distopya hikayesi olan bu filmin konusu şöyle:

"İnsanlık, her biri farklı bir erdemi temsil eden beş farklı parçaya bölünmüş bir düzende yaşamaktadır. İnsanlar, 16 yaşına geldiklerinde kendi insani özelliklerine göre bu beş bölümden birine dahil olup ömür boyu bu bölümde yaşamlarını sürdürmektedirler. Tris Prior için de bu kuralı uygulama zamanı geldiğinde kendiyle ilgili büyük bir sırrı keşfeder: Tris, 'uyumsuz'dur ve herhangi bir gruba ait olması mümkün değildir. Asıl sorun ise uyumsuzların bir lider tarafından yok edildiği ve bu yüzden hayatını kurtarabilmek için kaçması gerektiği gerçeğiyle yüzleştiği an ortaya çıkar."



"Sevimli Hayalet"

Alain Gsponer'nin yönettiği Almanya-İsviçre ortak yapımı "Sevimli Hayalet"te, Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung ile Herbert Knaup rol alıyor.



Küçük izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen fantastik türündeki filmin konusu şöyle:

"Eulenstein Kalesi'nde yaşayan küçük gece hayaletinin en büyük dileği gün ışığında dünyayı görebilmektir. Çünkü gündüzleri tavan arasında sandığında uyur ve geceleri kalede dolaşır. Bunu gerçekleştirmek için tek arkadaşı baykuştan yardım ister ancak nasıl yapılacağını bulamazlar. Birgün Karl ve arkadaşları kaleyi gezmeye gelir ve karşılaşmalarından sonra işler tamamen değişmiştir. Çünkü küçük hayalet, ertesi gün öğlen saatinde uyanmıştır ancak artık siyah bir hayalettir ve herkese korku salmaya başlar. Bunu gören Karl, küçük hayalete

yardım etmeye karar verir ve olaylar başlar."



"İtirazım Var"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği "İtirazım Var"da, Hazal Kaya, Büşra Pekin, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Özgür Çevik rol alıyor.



33. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye prömiyerini yaparak ilk kez seyircisi ile buluşan film, polisiye-komedi meraklılarını salonlara çekmeyi hedefliyor.



Filmde, eski boksör Selman Bulut'un imamlık yaptığı camide gerçekleşen cinayeti çözmeye karar vermesinin ardından yaşadıkları anlatılıyor.



"Gülcemal"

Özgür Selvi'ni yönetmenliğini yaptığı, Peker Açıkalın ve Erhan Can Sezer'in senaryosunu yazdığı filmde, hayatında hiç görmediği babasının ölümünün ardından yollara düşen Gülcemal'in hayatı ele alınıyor.



Peker Açıkalın, Merve Sevi, Cem Kılıç, Haldun Boysan ve Mehtap Bayri'nin oynadığı filmin konusu şöyle:

"Doğada yalnız ve kendi halinde bir hayat yaşayan Gülcemal'in kaderi, daha önce hiç görmediği babasından kalan mirasla bir anda değişir. Gülcemal'i kandırıp mirası elinden almaya çalışan Şahbaz ailesi, çok geçmeden zor bir hedefle karşı karşıya olduklarını fark ederler. Mirası almak için İstanbul'a gelen Gülcemal, kendisini komik, eğlenceli, çılgın ve tehlikeli bir maceranın içinde bulur."



"Zor Biraderler"

Aksiyon ve komedi türündeki "Zor Biraderler"in yönetmen koltuğunda Tim Story oturuyor. Kevin Hart, Ice Cube, Bruce McGill, John Kap ve Jay Pharoah'ın izleyici karşısına çıktığı filmin konusu şöyle:



"Hızlı konuşan bir adam, kız arkadaşının çabuk sinirlenen polis ağabeyiyle Atlanta yollarında devriyeye çıktığında akıl almaz olaylarla karşılaşır. Artık gelecekteki karısını hak ettiğini kız arkadaşının ağabeyine kanıtlaması için hayatının en çılgın 24 saatinden sağ salim çıkması gerekmektedir. Ben, sonunda akademiye kabul edilince, tecrübeli polisin saygısını kazandığını düşünür ve Angela'yla evlenmesi için onay vermesini ister."