İnternet kullanıcılarının en çok aradığı yerli dizilerde Poyraz Karayel ilk sırayı alırken, ikinci Kiralık Aşk, üçüncü Diriliş Ertuğrul oldu.

Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok aradığı yerli dizinin, İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerini paylaştığı Poyraz Karayel olduğu ortaya çıktı. Kanal D’de yayınlanan Poyraz Karayel’i başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç'un oynadığı Star TV’nin beğenilen dizisi Kiralık Aşk takip etti. Üçüncü sırada ise TRT’nin ses getiren yapımı Diriliş Ertuğrul yer aldı. Araştırmada 2016’nın ilk üç ayında yapılan aramalar dikkate alındı.



10 sezondur devam eden ve Türkiye’nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, en çok aranan diziler arasında dördüncü sırada yer alarak popülerliğini koruduğunu gösterdi. Kurtlar Vadisi Pusu’yu başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Kara Sevda adlı dizi takip etti.

Yandex’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının 2016’nın ilk üç ayında en çok aradığı yerli diziler şöyle:

1-Poyraz Karayel

2-Kiralık Aşk

3-Diriliş Ertuğrul

4-Kurtlar Vadisi Pusu

5-Kara Sevda

6-Kırgın Çiçekler

7-Aşk Yeniden

8-İlişki Durumu Karışık

9-Güneşin Kızları

10-Kördüğüm