İşte merakla beklenen "Bob Marley: One Love" filminin fragmanı

Dünyaca ünlü Reggae müziğin efsane ismi Bob Marley'nin hayatı film oluyor. Yönetmenliğini Reinaldo Marcus Green'in üstlendiği filmde Jamaikalı şarkıcıyı Kingsley Ben-Adir'in canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Jesse Cilio, James Norton, Michael Gandolfini, Nadine Marshall ve Anthony Welsh gibi isimler yer alıyor.

BOB MARLEY: ONE LOVE FİLMİNİN FRAGMANI





BOB MARLEY: ONE LOVE FİLMİNİN KONUSU

Film izleyiciler, Bob'un zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsünü, dünya çapında Jamaika müziğinin görünürlüğünü artıran ve onu popüler kültürde küresel bir figür haline getiren devrim niteliğindeki müziğinin ardındaki yolculuğu keşfetmeye davet ediyor.