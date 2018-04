Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende herkesin merak ettiği konu da netlik kazandı ve Leonardo DiCaprio Oscar'ı kucaklamayı başardı.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 88. Akademi Ödülleri gecesinde , "En İyi Film" ödülünü "Spotlight" kazanırken, Tom Hardy ve Charlize Theron'un başrollerini paylaştığı "Mad Max: Fury Road" (Mad Max: Öfkeli Yollar) filmi de 6 dalda ödül kazandı. Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu iki yıl üst üste "En İyi Yönetmen" ödülünü alırken, "Diriliş" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Leonardo DiCaprio, "Room"daki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de Brie Larson kazandı.

Leonardo DiCaprio'nun ilk Oscar heyecanı



Oscar'a 5 kez aday olup ödülü hiç kazanamayan ve bu yıl "The Revenant - Diriliş" filmindeki rolüyle tekrar aday olan Leonardo DiCaprio, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle birlikte kariyerindeki ilk Oscar'ını da kazanmış oldu. Gecede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise Brie Larson oldu. DiCaprio'nun ödülü kazanması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

"Mustang" ödül alamadı

Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in Kastamonu'da çektiği "En İyi Yabancı Film" kategorisinde Fransa adına Oscar adayı gösterilen"Mustang" adlı filmi ödül alamadı. Bu dalda ödülün sahibi, Macaristan'dan "Son of Soul" filmi oldu.

88. OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI:



En İyi Film: Spotlight



En İyi Yönetmen: Alejandro Gonzalez Inarritu - Diriliş



En İyi Erkek Oyuncu: Leonardo DiCaprio - Diriliş



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mark Rylance, "The Bridge of Spies" (Casuslar Köprüsü)

En İyi Kadın oyuncu: Brie Larson (Room)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Alicia Vikander, Danimarkalı Kız



En İyi Görsel Efekt: Ex Machina



En İyi Animasyon Filmi: "Inside Out" (Ters Yüz)



En İyi Görüntü: Diriliş, Emmanuel Lubezki



En İyi Özgün Müzik (En İyi Film Müziği) : The Hateful Eight - Ennio Morricone



En İyi Özgün Şarkı (En İyi Şarkı): “Writing’s On The Wall” - “Spectre” / Jimmy Napes ve Sam Smith

Yabancı Dilde En İyi Film: Macaristan, Son of Saul, Laszlo Nemes



En İyi Özgün Senaryo: Spotlight, Josh Singer ve Tom McCarthy.



En İyi Uyarlama Senaryo: Büyük Açık, Charles Randolph ve Adam McKay.



En İyi Belgesel: Amy

En İyi Kısa Belgesel: A Girl in the River



En İyi Kostüm Tasarımı: Mad Max: Öfkeli Yollar, Jenny Beavan



En İyi Ses Kurgusu: Mad Max: Öfkeli Yollar



En İyi Ses Miksajı: Mad Max: Öfkeli Yollar



En İyi Kurgu: Mad Max: Öfkeli Yollar, Margaret Sixel



En İyi Kısa Film: Stutterer



En İyi Kısa Animasyon: Bear Story



En İyi Yapım Tasarımı: Mad Max: Öfkeli Yollar



En İyi Makyaj: Mad Max: Öfkeli Yollar