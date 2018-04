'İtalya Tatili' 25 Temmuz'da vizyonda

Street Dance'lerin yönetmenlerinden, 80'lerin pop şarkılarıyla bezenmiş Mamma Mia tarzı romantik bir müzikal: İtalya Tatili

İlk yaz aşkını hatırlıyor musun? Taylor hatırlıyor ve çok büyük bir problemi var; çünkü kız kardeşi unutamadığı aşkıyla evlenmeye karar veriyor. 80’ler müziğiyle İtalya ve aşkı bir kez daha seyretmek ister misiniz? İtalya Tatili kelimelerle özetlenicek olsa; 80’ler, müzik, aşk ve İtalya…



Başrollerde kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Annabel Scholey, Hannah Arterton ve Giulio Berruti’yi görüyoruz. Sarsıntılarla dolu bir aşk hayatı olan Maddie, sonunda aradığı aşkı bulmuştur ve muhteşem bir erkek olan Raf’le evlenmeye karar vermiştir. İtalya Puglia’da yapılacak düğüne kardeşi Taylor’ı da davet etmiştir. Ortada herkes için sürpriz olacak bir gerçek vardır; Raf, Taylor’ın eski aşkıdır. Aslında hayatının aşkıdır. 80’lerin hit olmuş ve hala dillerden düşmeyen şarkılarından Human League “Don’t You Want Me Baby” , Madonna “Holiday”, Cyndi Lauper “Girls Just Wanna Have Fun” filmde seyredeceklerimizden sadece birkaçı. Film müzikleri prodüktörü ve bestecisi olan Anne Dudley’in bir önceki projesi Les Miserables olması da 'Walking On Sunshine' için beklentileri yüksek tutmaya yetiyor.



Oyuncular: Greg Wise, Joelle Koissi, Leona Lewis

Yönetmen: Max Giwa, Dania Pasquini

Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014

Yapım: İngiltere

Süre: 97 dk.