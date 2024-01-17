İyi Bir Aile Değiliz filminden fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımı Olympos’a, yapımcılığı Mustafa Sönmez’e ait olan, oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş gibi isimlerin yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz'den fragman yayınlandı. İyi Bir Aile Değiliz, 9 Şubat'tan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu

Tüm sülale rahmetli babalarını köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat (Kaan Yıldırım) bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler ve arkası kesilmeyen olaylar silsilesi böylelikle başlamış olur.

Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.

İyi Bir Aile Değiliz filmi oyuncuları

Filmde başrolleri; Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut paylaştı.

İyi Bir Aile Değiliz filmi fragmanı