Jagger, rock’n roll dizisinde!

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Mick Jagger’ın oğlu James Jagger, yapımcılığını babasının Martin Scorsese’yle paylaştığı HBO’nun adı henüz açıklanmayan rock’n roll dizisinin oyuncu kadrosuna eklendi.

Dizi 1970′lerde New York’ta geçiyor ve dönemin punk ve disko muzik patlamasını hayali bir plak şirketi yöneticisi olan Richie’nin tecrübeleri üzerinden anlatiyor.



ilk sezon çekimleri New York’ta devam eden yapımda Richie karakterini Boardwalk Empire dizisinde de rol alan Bobby Cannavale canlandırırken, James Jagger dizide hayali punk grubu Nasty Bits’in vokalistini oynuyor. James Jagger daha önce Ian Dury’nin hayatini anlatan Sex & Drugs & Rock & Roll‘da ve Howard Marks’ın hayatını anlatan Mr Nice‘ta rol almıştı