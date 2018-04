James Garner'a veda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

The Great Escape ve Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood gibi unutulmaz filmlerin yıldızı ABD'li sinema ve televizyon oyuncusu James Garner hayatını kaybetti.

Los Angeles polisi, Garner'ın Brentwood'daki evinde 86 yaşında eceliyle yaşama veda ettiğini açıkladı. Garner, kariyeri boyunca 50'dan fazla filmde başrol oynadı, 1985 yılında "Murphy's Romance"deki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.



2002 yılında başrollerini ABD 'li aktris Sandra Bullock ile paylaştığı "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood" ile hayranlarının karşısına çıkan Garner, 2005'de Sinema Oyuncuları Derneği'nin ömür boyu başarı ödülünü almıştı.



Ünlü oyuncu, 2008 yılında 80. Doğum gününden haftalar sonra felç geçirmişti.