James Van Der Beek “CSI: Cyber”da

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Friends With Better Lives oyuncusu James Van Der Beek CBS kanalında olmaya devam edecek.

Oyuncu, CSI dizisinin spin-offu olan CSI: Cyber’ın erkek başrolü olarak seçildi. Beek, Özel Ajan Avery Ryan (Patricia Arquette) tarafından işe alınan adli tıp uzmanı FBI Ajanı Elijah Mundo karakterini canlandıracak. Silahlar, araçlar ve bombalar konusunda uzman olan Mundo, adeletin kalıcı olmasındaki ısrarı ve aksiyona olan bağımlılığı sebebiyle kendisini sık sık zor durumlara sokacak.



Gerçek hayattan “Siber Psikolog” Mary Aiken’in yaptıklarından etkilenen ve geçen Nisan ayında yayınlanan bir CSI bölümüyle ortaya çıkan CSI: Cyber, akılda bir fikir olarak başlayan, online ortamda hayatına devam eden ve gerçek hayatta sonuçlar doğuran yasadışı faaliyetlere savaş açmış FBI’ın “Siber Suçlarla Mücadele” birimini merkeze almakta. CSI: Cyber’ın gelecek yıl sezon ortasında başlaması bekleniyor.