Japon-Türk dostluğunun hikayesi

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Japonya ve Türkiye’nin ilişkilerine damga vuran iki tarihi olayı beyazperdeye taşıyan “Ertuğrul 1890” filminin fragmanı ve afişi yayınlandı.

Dünya sinema tarihinin ilk Japon-Türk ortak yapımı “Ertuğrul 1890”; iki ülkenin halkları arasında 95 yıl arayla, 1890’da Kushimoto’da ve 1985’te Tahran’da yaşanan, iki karşılıksız yardımlaşma ve kurtarma hikayesini etkileyici bir dille anlatıyor.

En kötü günlerinde birbirine yardım eli uzatan ve bu yıl dostluklarının 125. yılını kutlayan Japonya ile Türkiye’nin ortak projesi “Ertuğrul 1890”; Japonya’da ve Türkiye’de vizyona girecek.

“Ertuğrul 1890” filmi; iki ülkenin tarihi açısından önemli bir yer tutan iki önemli olayın yeni kuşaklara aktarılması ve böylece birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan iki ülkenin kadim dostluğunun hatırlatılması hedefiyle hayata geçirildi. Film, Türkiye’de 25 Aralık 2015’te vizyona girecek.