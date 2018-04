Jennifer Lawrence'ın oynadığı "Joy", Christian Bale'in oynadığı "Büyük Açık", Quentin Tarantino'nun yönettiği "The Hateful Eight" haftanın en iddialı yapımları...

Bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.



"Joy"



David O. Russell'in yönettiği ve Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Edgar Ramirez, Virginia Madsen ve Bradley Cooper'ın oynadığı "Joy", izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Jennifer Lawrence'ın bulunduğu biyografi, komedi ve dram karışımı film, iş hayatına atılıp kendi ayakları üzerinde cesurca durmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Filmin konusu şöyle; Joy küçüklüğünden itibaren hayal gücü çok gelişmiş olan, yeni icatlar üretme peşinde bir kızdır. Yaşadığı zorluklara rağmen üretkenliğini hiç yitirmez; günlük hayata dair elinden her türlü iş gelir. Bu arada boşandığı eşi, sorunlu annesi, ilgi isteyen iki küçük çocuğu ve yarı belalı babasıyla "normal" bir hayat sürdürmeye çalışır. Fakat bir gün her şey canına tak eder ve Joy yarım bıraktığı hayallerinin peşinden gitmek için yeniden kolları sıvar...

"The Hateful Eight"



Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı "The Hateful Eight", Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor.



Western türündeki film, iç savaş'ın bitmesinden yıllar sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve kasvetli bir havada bu kişiler arasında yaşanan olayları beyaz perdeye yansıtıyor.

"Büyük Açık"



Adam Mckay'in yönettiği "Büyük Açık" filminde Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ve Brad Pitt gibi başarılı isimler rol alıyor. Michael Lewis'in çok satan kitabına ve gerçek bir hikayeye dayanan filmin konusu şöyle:



"Bankacılık sektörünün dışından dört kişi, büyük bankaların, medyanın ve hükümetin görmekten kaçındığı ekonominin küresel çöküşünü görür. Ekonomide

büyük bir açık bulduklarına inanan ve harekete geçen bu 4 kişinin cesur yatırımları, onları her şeyi ve herkesi sorgulamalarının gerektiği modern bankacılığın karanlık noktasına götürecek."



"Creed: Efsanenin Doğuşu"



Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson ile Phylicia Rashad'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Ryan Caagler yaptı. Efsaneleşmiş "Rocky" filmlerinin hikayesinde yeni bir sayfa olan "Creed: Efsanenin Doğuşu"nda oynayan Oscar adayı Sylvester Stallone, kendisinin ikonlaşmış rolü Rocky'yi canlandırıyor.



Dram türündeki film, babası ünlü bir Boks Şampiyonu olan ve kendisi de boksör olmak isteyen bir gencin, gerçek bir dövüşçüye dönüşme yolculuğunu konu

alıyor.



"Amman Hocam"



Pierre-François Martin-Laval'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Christian Clavier, Isabelle Nanty, Kev Adams ve François Morel gibi isimler yer alıyor. Yönetmen Martin Laval'ın, senaryosunu Mathias Gavarry ile birlikte kaleme aldığı komedi türündeki film, bir lisenin itibarını kurtarmaya çalışan öğretmen ve öğrencilerinin komik hikayesini anlatıyor.



"Sevimli Tilki"



Yönetmenliğini Ge Shuiying'in yaptığı animasyon türündeki filmin seslendirme kadrosunda, Matthew Warzel ve Anthony Lawson gibi isimler bulunuyor. Filmde, yetenekli bir ajan olan ve Havuç şehrine giden Sevimli Tilki F.O.X.'un, şehrin iyi kalpli dost tavşanlarının arasına sızmış yapay tavşanı bulma mücadelesi konu ediliyor.