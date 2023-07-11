Joaquin Phoenix başrollü 'Napolyon' filminden ilk fragman

Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın hayatı, yönetmen Ridley Scott imzasıyla beyazperdeye taşınıyor. Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in Napolyon rolünü canlandırdığı "Napolyon" (Napoleon) filminden fragman yayınlandı.

'Napolyon' filmi konusu

Napolyon filminin afişi geçtiğmiz günlerde paylaşılmıştı. Afişte yer alan "Yoktan geldi. Her şeyi fethetti" sloganıyla dikkat çeken yapım Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanılan filmde, aynı zamanda eşi Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniyor.

'Napolyon' filmi oyuncuları

Efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla seyirlik dolu, destansı bir aksiyon vaat eden filmde Oscar ödüllü Joaquin Phoenix Napolyon Bonapart’i canlandırıyor. Filmde Josephine'e "Pieces of a Woman" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen ve "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Vanessa Kirby hayat veriyor.

'Napolyon' filmi ne zaman vizyona girecek?

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi nefes kesen bir yolculuğa çıkarak olan Napolyon, 24 Kasım’da sinemalarda olacak.

'Napolyon' filmi fragmanı