John Turturro Criminal Justice'te!

Ünlü televizyon şirketi HBO, 2008-2009 yılları arasında BBC’de yayınlanmış Criminal Justice dizisinin Amerikan versiyonunu yayınlanmayı planlamış, bunun için James Gandolfini’yle anlaşmış, hatta bir pilot bölümü çekilmişti. The Sopranos dizisi yıldızı James Gandolfini’nin ani ölümünün ardından rolün Robert De Niro’ya verildiği duyurulumuş, ancak O Brother’ın çekimleriyle dizinin programının çakışmasının ardıNdan De Niro rolü bırakmıştı. Rol, son olarak Woody Allen’la çektiği The Fading Gigolo‘yla gündeme gelen oyuncu-yönetmen John Turturro’ya verildi. Turturro, cinayetle suçlanan Pakistanlı bir adamı (Riz Ahmed) savunan New York’lu acımasız avukat Jack Stone olarak karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosunda Bill Camp, Poorna Jagannathan ve A Separation‘dan tanınan Peyman Moaadi bulunuyor.