Johnny Depp kaybetmeye devam ediyor!

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Ünlü aktör Johnny Depp, son zamanlarda çektiği filmlerle yapımcıların yüzünü güldürmüyor

Johnny Depp, yeni filmi 'Transcendence' ile ABD’ de yine gişe hasılatı hüsranına uğradı. Film, 3 günde sadece 11 milyon dolar hasılat yaparak 4’üncü sırada yer aldı. 100 milyon dolar bütçeyle çekilen,ülke çapında 3 binden fazla sinema salonunda vizyona giren filmin, gişedeki hezimeti ‘yılın en kötüsü’ olarak değerlendirildi. 50 yaşındaki aktör son yıllarda rol aldığı ve gişede başarısızlığa uğrayan filmleriyle anılıyor. Depp’in 2013 yılında vizyona giren 'The Lone Ranger' filmi ABD’de 89 milyon gişe yapmış ve yılın en başarısız filmi seçilmişti. 2012’de ise 150 milyon dolar bütçeli 'Dark Shadows' 79 milyon dolar gelir elde etmiş, 2011 yapımı 'Rum Diary' ise dünya çapında sadece 21 milyon dolar kazanç sağlamıştı.