Joker 2 filminden yeni görseller paylaşıldı! Joker 2 ne zaman vizyona girecek?

2019 yılında vizyona giren Joker, son yılların en beğenilen çizgi-roman uyarlamalarından biri olurken, Joaquin Phoenix'in etkileyici performansı da herkesi hayran bırakmıştı. Joker: Folie À Deux için heyecanlı bekleyiş sürerken filmden yeni görseller gelmeye devam ediyor.

Joker: Folie À Deux filminden yeni görseller geldi

Filmin yönetmeni Todd Phillips, Instagram hesabı üzerinden filmden iki yeni görsel paylaştı. Phillips, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese mutlu bir tatil ve güzel bir yeni yıl diliyorum" yazdı.

Yayınlanan bu iki görselden birinde Joaquin Phoenix'in Joker'ını Arkham Asylum'da, yani Gotham şehrinin meşhur akıl hastanesinde görüyoruz. Paylaşılan ikinci görselde ise Joker'a Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn eşlik ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Todd Phillips (@toddphillips)'in paylaştığı bir gönderi

Joker: Folie À Deux ne zaman vizyona girecek?

Joker 2 "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te vizyona girecek.

Joker: Folie À Deux konusu

Joker: Folie a Deux, Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck / Joker ile Gaga'nın canlandırdığı Harley Quinn'in Arkham Asylum'da filizlenen hastalıklı aşk etrafında şekillenecek ve söylenenlere göre filmin bir kısmı müzikal türünde olacak. Hikayenin büyük bölümünün Arkham Asylum'da geçeceği de ekleniyor.

Joker: Folie À Deux oyuncuları

Phillips'in yine Scott Silver'la birlikte yazdığı senaryodan yönettiği filmde Lady Gaga, Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Jacob Lofland başrolleri paylaşıyor.

Film bir DC Elseworlds projesi olarak kabul ediliyor, dolayısıyla Peter Safran ve James Gunn'ın DC Evreni'nin bir parçası değil.