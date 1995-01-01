Ateş kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "NTV' deki görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi bildiririm, saygılarımla' dedi.
JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?
1990'da Türkiye güzeli seçildikten sonra televizyonculuğa adım atan Ateş, 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. Bir süre Reha Muhtar'ın ekibinde çalışan Ateş, 1995'te Kana D Ana Haber'i sundu. 1996 yılında TGRT'ye geçen Jülide Ateş, 2007'de kanalın satılma sürecine kadar da buradaki görevini sürdürdü. Daha sonra da Star TV'de bir süre sabah programı sunan Ateş, NTV'ye 2012 yılında transfer olmuştu.