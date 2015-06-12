Jurassic World'ün çekimleri sona erdi!

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Merakla beklenen Jurassic World filminin çekimleri sona erdi!

Önümüzdeki sene vizyona damgasını vuracak filmlerin başında gelen Jurassic World filminin çekimleri sona erdi. Filmin yönetmeni Colin Trevorrow'un her zamanki gibi kendi Twitter hesabından, bir dinozorun ağzına koyduğu klaketin resmini paylaşmasıyla setin sona erdiğini duyurdu. Uzun bir post-prodüksiyon sürecinden geçecek olan filmin, bu süreciyle ilgili yönetmen "heyecanlıyım" yorumunu yaptı.



Filmin başrol oyuncusu Chris Pratt, aynı zamanda bu hafta muhteşem bir gişe başarısıyla vizyona giren Galaksinin Koruyucuları filminin de başrol oyuncusu. 20 yıl sonra yeniden dinozorların yarattığı kaosu izleyeceğimiz filmde bu sefer Steven Spielberg, yapımcılık koltuğuna oturmakla yetindi.



Jurassic World'ün, 12 Haziran 2015'te vizyonda olması planlanıyor!