Kadim Dostum yakında FOX'ta

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Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu dizi yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Başrollerinde İlker Aksum, Murat Eken, Metin Yıldız, Cihat Tamer, Ünal Silver ve Eren Hacısalihoğlu'nun yer aldığı, çekimleri Mardin'de yapılan Boyut Film - Mahsun Kırmızıgül imzalı yeni dizi Kadim Dostum yakında Fox kanalında ekranlara gelecek.



Kadim Dostum dizisinde Mardin'de yaşayan ve Telkari sanatının son temsilcileri olan Kadim Ailesi ve Dostum Ailesi'nin dost-düşman karışık hikayesi komedi tarzında anlatılıyor. Dizinin tam yayın tarihi hakkında açıklama yapılmadı ama Eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.