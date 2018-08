Hırsızlar, uyuşturucu baronları, gizli servis ajanları ve onların düşmanları… Ocean’s 8 ve Mission: Impossible gibi dev bütçeli filmler gün sayıyor. Yaz sezonu hem beyazperde hem de yabancı dizi tutkunlarını saatler boyunca oyalayacak kadar yoğun.

Yazı: Gülru İncu



Sinema dünyası yazın gişe hasılatlarının düşmesinden endişe eden Hollywood yapımcıları yüzünden birkaç dişe dokunur yapım dışında sönük geçerken, Amerikalıların deyimiyle silver screen yani televizyon dünyası dizi tutkunları için hiç de boş değil. Çekimlerinin başladığı ilk günden itibaren oyuncularından fragmanlarına kadar gündemi meşgul eden iki yapım bu yaz nihayet seyircisiyle buluşacak. Matt Damon, Sandra Bullock ve Cate Blanchett’lı yıldız kadrosuyla Ocean’s 8, 15 Haziran’da gösterime girecek. Pablo Escobar, Narcos’un ardından bu kez beyazperdeye taşınıyor. Temmuzda gösterime girecek olan Loving Pablo’da (Pablo’yu Sevmek) Javier Bardem ile Penelope Cruz ikilisi rol alıyor. Mamma Mia hayranlarının merakla beklediği Mamma Mia! Here We Go Again! müzikali de ilk film kadar keyifli görünüyor. “Sıkıldık, bıktık, adam da yaşlandı artık ama yine de izlemeden edemiyoruz” diyorsanız en yenisinden bir Mission Impossible var temmuzda sinemalarda. Mission: Impossible-Fallout Tom Cruise, Jeremy Renner ve Tıpkı Bond filmlerinde olduğu gibi bir Misson Impossible kızı olmaya aday Rebecca Ferguson’la yoluna devam edecek.







Yaz ekranı tam gaz!

Yaz sezonu dizi tutkunları için biraz kısır görülebilir ama Hollywood yapımcıları son birkaç yıldır bu anlayışı yıkmak için var güçleriyle çalışıyor. İnsanlar ile makineler arasındaki savaşa odaklanan Humans, bu ay üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek. Netflix’in orijinal dizilerinden Sense 8 ikinci sezonuyla ekrana veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü ama bu ay iki saatlik özel bir final bölümüyle 8 Haziran’da ekranda olacak. Fantastik öğeler taşıyan Innocents, doğaüstü güçler geliştiren iki sevgilinin maceralarını anlatacak. Castle Rock, Stephen King’le hayatımıza giren Castle Rock’ta yaşanları anlatacak. Kevin Costner, uzun aradan sonra bir western olan Yellowstone ile evimize konuk olacak. Tabii bir de yeni sezonları merakla beklenen diziler var. Mesela La Casa de Papel, üçüncü sezonunun çekileceği açıklanınca büyük heyecan yarattı. Game of Thrones’tan bıktık mı, asla! Black Mirror, Supernatural ve Peaky Blinders da yeni sezonları beklenenler arasında ilk 5’te.







‘Yıldız’ savaşları

Cannes Film Festivali’nin galaları arasında biri vardı ki diğerlerinden bir adım öne çıkmayı başardı. Star Wars çılgınlığının son halkası Solo: A Star Wars Story, bu yıl Cannes Film Festivali’ni resmen salladı. Bunun bir nedeni de serinin 2005 tarihli filmi Revenge of the Sith’den (Sith’in İntikamı) bu yana Cannes’da gösterilen ilk Star Wars filmi olmasıydı. Premiere’deki görkemli kutlama lüks bir plaj partisindeki sekiz dakikalık havai fişek gösterisiyle devam etti. Ron Howard’ın yönettiği film uzay korsanı Han Solo’nun ilk günlerini anlatıyor ve ilk üçlemede Harrison Ford’un canlandırdığı Han Solo’yu bu kez Alden Ehrenreich oynuyor.



Onların favorileri

Son dönemin en çok kazanan yıldızlarından Chris Pratt, Jurassic Park serisinin yeni filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık’la bu ay sinemaları şenlendirecek. Ryan Reynolds, Deadpool 2’den sonra Cannes Film Festivali’nde eşi Blake Lively ile katıldığı galalarla adından söz ettirdi. Son dönemde romantik filmlerin aranan oyuncusu olan Sam Claflin’i ise Adrift’te izleyeceğiz.





Chris Pratt

En sevdiği yönetmen

Ang Lee

En sevdiği oyuncular

Sylvester Stallone, Maisie Williams

En sevdiği filmler

First Blood (İlk Kan), Crouching Tiger Hidden Dragon, City of God (Tanrı Kent)