Karışık Kaset vizyonda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sarp Apak ve Özge Özpirinçci'nin başrollerinde oynadığı "Karışık Kaset", Francis Lawrence'in yönettiği ve Jennifer Lawrence ile Julianne Moore'un oynadığı "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1" haftanın en iddialı yapımları... İşte 21 Kasım haftasının filmleri...

Türkiye sinemalarında bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona giriyor.



"Karışık Kaset"

Sarp Apak, Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar, Ulaşcan Kutlu, Aslıhan Kapanşahin, Burak Sarımola, Atilla Taş, Öznur Serçeller ile Sevinç Erbulak'ın oynadığı "Karışık Kaset" adlı filmin yönetmenliğini Tunç Şahin yaptı.



Filmde Ulaş karakterini canlandıran Sarp Apak ile İrem karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'nin 20 yıl önce başlayıp, günümüze dek gelen aşk serüveni anlatılıyor.

"Karışık Kaset", Uygar Şirin'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlandı.



"Kumun Tadı"

Melisa Önel'in yönettiği ve Mira Furlan, Timuçin Esen, Ahmet Rıfat Şungar ile Mustafa Uzunyılmaz'ın oynadığı "Kumun Tadı" izleyici ile buluşuyor.



Dünya prömiyeri 64. Berlin Film Festivali'nin "Forum" bölümünde yapılan film, kamyon şoförü Hamit'in yaşadıklarını konu alıyor.



"Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1"

Dünyada ilgiyle izlenen "Açlık Oyunları" film serisinin merakla beklenen üçüncü bölümü "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1", Türkiye'deki sinema severlerle buluşacak.



Francis Lawrence'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Robert Knepper, Julianne Moore ve Elizabeth Banks yer aldı.



"Asfalt Çiçekleri"

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Kamil Koç'un yaptığı "Asfalt Çiçekleri", haftanın bir başka dram türündeki filmi.



Hilmi Korkmaz, Sema Şahingöz, Sinem İslamoğlu ile Semir Aslanyürek'in oynadığı film, genç bir ressamın arayış hikayesini anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen filmin çekimleri, İstanbul, İzmit, Osmancık, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, İzmir, Selçuk ve Konya'da yapıldı.



"Ümmü Sıbyan: Zifir"

Efe Hızır'ın yönettiği "Ümmü Sıbyan: Zifir" filminin oyuncu kadrosunda Melisa Akman, Berkan Bulut, Rabia Kaya ile Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor.



Korku türündeki film, lise son sınıfta okuyan bir grup arkadaşın mezun olmadan önce son bir çılgınlık yapmaya karar vererek, gece okula gizlice girip ruh çağırma seansı yapmaları sonucu yaşanan olayları beyaz perdeye aktarıyor.



"Seni Seviyorum Adamım"

Biray Dalkıran'ın yönettiği ve Barış Kılıç, Gizem Karaca, Asuman Dabak, Yıldız Kültür, Ayşen Gruda, Aslı Omağ ile Murat Serezli'nin oynadığı "Seni Seviyorum Adamım" izleyici ile buluşacak.



Film, mesleğine küserek KKTC'de sahil kasabasına yerleşen, eskiden oldukça başarılı bir müzik yapımcısı olan Ömer ile hayatının son günlerini yaşadığını öğrenen genç ve yetenekli genç kız Ezel'in hikayesini konu alıyor.



"Şeflerin Savaşı"

Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle Agogue ile Julien Boisselier'in oynadığı "Şeflerin Savaşı" filminin yönetmenliğini Daniel Cohen üstlendi.



Komedi türündeki filmde; restorana gelen yeni müdürün, moleküler gastronomide uzmanlaşmış daha genç bir şef getirmek istemesi ve şefin restorana bir yıldızını kaybettirmeye çalışması anlatılıyor.

