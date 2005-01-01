Kate Burton yeniden Grey's Anatomy'de

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Oyuncu, Primetime Emmy Ödülleri'nde aday gösterilmişti.

Başrollerinde Patrick Dempsey ve Ellen Pompeo gibi oyuncuları barındıran 2005'ten beri ABC kanalında ekranlara gelen Grey's Anatomy dizisinin geçmiş bölümlerinden tanıdığımız Doktor Meredith Grey'in (Ellen Pompeo) annesi Ellis Grey (Kate Burton) dizinin yeni bölümlerinde tekrar ekran karşısına çıkacak.



Dizinin 11.sezonunda flashback'lerde görülecek. En son 2012'de "If/Then" adlı bölümde görülen Burton, yeni bölümlerde yer almasıyla beraber Grey's Anatomy'de 17.kez boy göstermiş olacak. Deneyimli oyuncu Grey's Anatomy ve Scandal dizilerindeki rolleriyle Primetime Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmişti.



Grey's Anatomy 25 Eylül Perşembe günü ABC ekranlarında 11.sezon prömiyerini yapacak.