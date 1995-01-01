Kazım Koyuncu doğum gününde vizyonda!

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Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan 'Yağmur-Kıyamet Çiçeği' isimli film, sanatçının yaş gününde vizyona girecek.

Onur Aydın ’ın ‘Yağmur-Kıyamet Çiçeği’ kitabından aynı isimle beyazperdeye aktarılan ve amansız hastalığı nedeniyle 33 yaşındayken aramızdan ayrılan, Kazım Koyuncu’nun hayatından bir kesiti konu alan film , ‘Yağmur-Kıyamet Çiçeği’ filmi sanatçının 43’üncü doğum günü olan 7 Kasım’da vizyona girecek.



Yapımcılığını Gülay Kuriş’in üstlendiği filmin yönetmeni ise Onur Aydın. ‘Yağmur-Kıyamet Çiçeği’ filminde; Kazım Koyuncu’nun hayatının yanı sıra Çernobil faciası, yabancı kadın ticaretinin doğuşu ve Trabzonspor’un 1995-1996 yılında bir golle şampiyonluğu kaçırması da konu ediliyor. Filmde; Engin Hepileri, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun, Erkan Köstengil, Sait Genay, Settar Tanrıöğen, Hüseyin Avni Danyal, Elena Viunova ve Serap Aksoy gibi isimler rol alıyor.



Onur Aydın’ın aynı isimli kitabından sinemaya uyarladığı ‘Yağmur-Kıyamet Çiçeği’ isimli filmde, Kazım Koyuncu’yu oynayan Engin Hepileri rolü için ünlü sanatçı gibi saçlarını uzatıp, gitar çaldı. 7 Kasım’da vizyona girecek filmin çekimleri Artvin’de yapıldı.