'Kelime Oyunu' ekranlara geri dönüyor!

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Ali İhsan Varol'un sunumuyla izleyicilerin büyük beğenesini kazanan ve kısa sürede 'fenomen' bir yarışma haline gelen 'Kelime oyunu' ekranlara geri dönüyor.

Daha önce yayınlandığı tüm kanallarda büyük beğeni kazanan ve son derece sade formatına rağmen çok sayıda izleyiciye ulaşan “Kelime Oyunu” yarışmasının, Eylül ayından itibaren FOX TV ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi...



Yayınlandığı ilk sezonda, Türk Dil Kurumu tarafından, “Türkçe'nin doğru kullanımı ve Türkçe'ye yaptığı katkılar” nedeniyle ödüle layık görülen yarışma, Fox TV ekranlarına yeni bir stüdyo ve dekorla dönecek.



Yine Ali İhsan Varol’un sunacağı yarışmanın, hafta içi üç akşam yayınlanacağı belirtiliyor.