Leyla ile Mecnun dizisinin Sedef'i Zeynep Çamcı'nın dizeye nasıl dahil olduğunu biliyor musunuz?





TRT Okul kanalında Ömer Ekinci’nin sunduğu “Gençler Uçuyor” programına katılan TRT1’in çok izlenen dizisi Beni Böyle Sev’de Ayşem karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Çamcı Leyla İle Mecnun dizisinin oyuncu kadrosuna çok ilginç bir yöntem uygulayarak katıldı. Çamcı, Leyla İle Mecnun dizisinin setine giderek dizide olmayan bir karakteri kendisinin hazırladığı Sedef karakterini yönetmene söyledi. Karakteri beğenen yönetmen Çamcı’yı diziye dahil etti.Cumartesi akşamları 22.20’de TRT Okul kanalında canlı olarak yayınlanan talkshow programı “Gençler Uçuyor” programına konuk olarak katılan Beni Böyle Sev dizisi oyuncuları Alper Saldıran ve Zeynep Çamcı hayatlarına dair bilinmeyenleri anlattı. Programda Alper Saldıran oyunculuğun hayalinde olmayan bir meslek olduğunu söyledi.Oyuncu Zeynep Çamcı ise oyunculukla ilgili ilginç bir anısını anlattı. Çamcı TRT1’de bir dönem reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncu kadrosuna kendi hazırladığı Sedef karakterini sete giderek yönetmene anlattı. Karakteri beğenen yönetmen Zeynep Çamcı’yı dizinin oyuncu kadrosuna Sedef olarak dahil etti.Gençlerden yoğun ilgi gören Gençler Uçuyor programı önümüzdeki haftalarda TRT’nin sevilen dizilerinin başarılı oyuncuları sırayla programda konuk etmeye devam edecek.