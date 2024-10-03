Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman

Kerem Bürsin ve Osman Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmenliğini, Ay Yapım ve BraveBorn Films’in ise yapımcılığını üstlendiği Mavi Mağara 18 Ekim’de Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.