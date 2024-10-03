Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman

Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan Prime Video’nun yeni yerli filmi “Mavi Mağara”nın ilk fragmanı yayınlandı. Film, 18 Ekim’de yayınlanacak.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman - Resim : 1

Prime Video, Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı yeni yerli filmi “Mavi Mağara”nın ilk fragmanını ve yayın tarihini paylaştı.

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Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman - Resim : 2

Film, deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem ile eşi Alara'nın romantik aşk hikayesini ekranlara getiriyor. İkilinin hikayesi 'sarsıcı' olarak nitelendiriliyor. 

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Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman - Resim : 3

Kerem Bürsin ve Osman Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmenliğini, Ay Yapım ve BraveBorn Films’in ise yapımcılığını üstlendiği Mavi Mağara 18 Ekim’de Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. 

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Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman - Resim : 4

Mavi Mağara | Resmi Fragman izlemek için tıklayınız 