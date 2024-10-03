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Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan 'Mavi Mağara'dan ilk fragman
Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan Prime Video’nun yeni yerli filmi “Mavi Mağara”nın ilk fragmanı yayınlandı. Film, 18 Ekim’de yayınlanacak.
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Prime Video, Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı yeni yerli filmi “Mavi Mağara”nın ilk fragmanını ve yayın tarihini paylaştı.
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Film, deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem ile eşi Alara'nın romantik aşk hikayesini ekranlara getiriyor. İkilinin hikayesi 'sarsıcı' olarak nitelendiriliyor.
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Kerem Bürsin ve Osman Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmenliğini, Ay Yapım ve BraveBorn Films’in ise yapımcılığını üstlendiği Mavi Mağara 18 Ekim’de Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.