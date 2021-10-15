Yeni bir dizi daha sezona başlıyor: Kıbrıs Zafere Doğru

Televizyon ekranlarında 15 Ekim 2021 itibarıyla bir dizi daha izleyici ile buluşacak: Kıbrıs Zafere Doğru... TRT 1'in dizisi Kıbrıs Zafere Doğru 15 Ekim 2021'den itibaren cuma akşamları saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Dizi, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Dizinin künyesi şöyle:

Kanal: TRT1

Yayın günü: Cuma

Yayın saati: 20.00

Yönetmen: Osman Taşcı ve Barış Erçetin

Senaryo: Emre Özdür ve Başar Başaran

Başrol oyuncuları: Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Peki, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin konusu ne? TRT1'in internet sitesinde dizinin konusu şu şekilde paylaşılıyor: "Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir"

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT'den Eylül ayında yapılan açıklamada "Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği, yeni sezonda "Kıbrıs Zafere Doğru" ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı" denilmişti.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Serkan Çayoğlu (ANKARALI)

Ahmet Kural (KEMAL)

Devrim Saltoğlu (RAUF DENKTAŞ)

Tayanç Ayaydın (SAMSON)

Pelin Karahan (İNCİ)

Gülper Özdemir (AYŞE)

Hasan Küçükçetin (DERVİŞ)

Mehmet Aykaç (ERDİL)

Demir Karahan (EFSANE)

Tekin Temel (ALİ RIZA VURUŞKAN)

Miray Akay (PEMBE)

Ahmet Somers (SALAHİ)

Ömer Turan (MÜCAHİT BEKİR)



KIBRIS ZAFERE DOĞRU 1. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin ilk bölümünde; 6 ay sonra… Tarih Ağustos 1964, Kıbrıs’ın Çanakkale Destanı olarak bilinen Erenköy Direnişi, yeni sezon ilk bölümden itibaren doludizgin ekranlara yansıyor.

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