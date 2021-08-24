'Kilit' filminin galası gerçekleşti! İşte konusu ve oyuncular...
Polisiye gizem filmi “Kilit”in özel gösterimi Akmerkez Pink Cinema salonunda gerçekleştirildi. Peki, kilit filminin konusu nedir? Kilit filmi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte tüm detaylar...
Başrollerinde Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı yeni film Kilit, usta oyuncu Mustafa Alabora, Timur Acar, Asuman Dabak ve Tuğçe Karabacak gibi güçlü oyuncuları bir araya getiriyor. 'Kilit' filminin özel gösterimi Akmerkez Pink Cinema salonunda gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Adil Oğuz Valizade’nin yaptığı film 26 Ağustos’ta vizyona girecek.
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KİLİT FİLMİNİN KONUSU
Kilit filminin konusu özetle şöyle:
Baş gardiyan Hamza ve ekibi, cezaevinde her sabah sayım yapmaktadır. Bir gün, rutin kontrol sırasında girdikleri her koğuşta birer ikişer cesetle karşılaşırlar. Sekiz koğuşta ölü olarak bulunan on mahkumun vücutlarında herhangi bir darp, yaralanma veya boğulma izi de yoktur. Koğuşta bulunan diğer mahkumlar da olayla ilgili bir açıklama yapmaz. Olayın araştırılması için istihbarat teşkilatından Selin Korkmaz ve cinayet bürodan Başkomiser Erol Haktan görevlendirilir. Cezaevini karantinaya alıp soruşturmaya başlayan ikili, cezaevindeki herkesi sorgulamaya başlar. Cinayetlerin gizeminin çözülmesi için her şeyi ayrıntılı bir şekilde araştıran Erol ve Selin, açtıkları her "kilit" ile şok edici gerçeklerle karşılaşır.
KİLİT FİLMİ OYUNCULARI
- Mert Fırat
- Melisa Aslı Pamuk
- Timur Acar
- Asuman Dabak
- Mustafa Alabora
- Gökhan Tevek
- Tuğçe Karabacak
- Aykut Taşkın
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