Kiraz Mevsimi yakında Fox'ta

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Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, 'başarılı, hırslı, güzel ve akıllı bir kızın zorlu aşk öyküsü'nü konu alan 'Kiraz Mevsimi' isimli dizi Temmuz ayında Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Dizide Özge Gürel, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya, Serkan Çayoğlu, Nihal Işıksaçan, Aras Aydın, Neslihan Yeldan, Nezih Cihan Aksoy, Ayşegül Ünsal gibi isimler rol alıyor.



'Kiraz Mevsimi'nin konusu şöyle: Öykü 22 yaşında üniversitede sanat tarihi okuyan güzel akıllı bir kızdır. Babası tarafından çok küçük yaşlarda terkedilmiş, annesi ve kardeşi zor günler geçirerek hayata tutunmuş olan Öykü’nün aşık olduğu adam artık onun dünyasıdır. Ama önünde bir engel var ki yıllar sonra babasıyla aşık olduğu adam olan Ayaz’ı karşı karşıya getirecek.. Öykü’nün aşkı mı yoksa yıllardır arayıp sormayan babası mı bu serüvende galip gelecek?



Romantik Komedi filmlerinin senaristi Aslı Zengin'in kaleme aldığı, Filiz Gülmez Pakman'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kiraz Mevsimi' yaz sezonu boyunca Fox TV'de yayınlanacak.