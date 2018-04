apımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı 'Kırgın Çiçekler'in konusu şöyle:

"Çocuk Esirgeme Kurumuna müdür olarak atanan Feride’nin 16 yaşında üvey baba taciziyle sıkışmış Eylül, annesi olmayan babası da adam öldürmekten hapse girmiş Songül, daha iki günlükken un çuvallarının üzerine terk edilmiş Kader, gayri meşru olduğu için yuvadan atılan Meral ve pamuklar içinde yaşadığı yuvadan sert bir şekilde kimsesizliğin ortasına düşen Cemre’nin yaşamlarına dokunmasıyla başlıyor hikaye. Bir de bu hikayenin tam ortasında Feride’ye olan aşkı uğruna savaşan biri daha var: Toprak…"

