"Kış Uykusu", festivalde yarışacak

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"Kış Uykusu", San Sebastian Film Festivali'nde yarışacak.

İspanya'nın uluslararası boyutta en ünlü sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali, bu yıl Avrupa'daki ödüllü filmlerin yarışmasına sahne olacak.



19-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin "İnciler bölümü" olarak adlandırılan "Seyirci Ödülü"nde yarışacak filmler arasında Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan "Kış Uykusu" ve Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanan "Kara Kömür, İnce Buz" bulunuyor.



Wim Wenders, İsao Takahata, Xavier Dolan, Abel Ferrara, Laurent Cantet, Naomi Kawase, Diego Luna ve Mathieu Amalric gibi yönetmenlerin yeni filmlerinin de yarışacağı "Seyirci Ödülü"nde en iyi filme 50 bin avro, en iyi Avrupa filmine 20 bin avro para ödülü verilecek.



Ayrıca yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un yaptığı "Yozgat Blues" ve İranlı yönetmen Bahman Gobadi'nin Türkiye'de çektiği "Gergedan Mevsimi" filmleri de festival kapsamında gösterilecek.



Bu arada, festivalin açılışı yönetmen Antoine Fuqua'nın "The Equalizer" adlı filmi ile yapılacak. Filmin başrol oyuncusu Denzel Washington, sinema kariyerinden dolayı "Donostia Ödülü"nü alacak. Festivalin resmi bölümüne seçilen filmler ise "Altın İstiridye" için yarışacak.



(AA)