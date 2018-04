Kısa film ve belgesel zamanı

Bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kısa ve belgesel film dalında jüri heyetleri açıklandı.

Heyetlere kısa film jürisine Tevfik Başer, belgesel film jürisine ise Can Candan başkanlık edecek. Türkiye’nin en uzun soluklu kültür sanat etkinliği olan Altın Portakal Film Festivali’nde kısa ve belgesel filmlere gösterilecek önem, açıklanan jüri başkanları ve üyeleri ile ortaya koyuyor. Kısa filmde jüri başkanı Tevfik Başer’e, jüri üyesi olarak Emre Akay ve Belma Baş en iyi kısa filmin belirlenmesinde yardımcı olacak. Belgesel dalında ise en iyi filmi Can Candan, jüri üyeleri Aylan Kanbur ve Cemal Gülas ile birlikte seçecek.



KISA FİLM VE BELGESEL FİLMLERE DE ÖZEL GALA VE KIRMIZI HALI YAPILACAK

Bu yıl 51.si düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kısa film ve belgesel filmlere hak ettiği değerin verileceğini belirten Festival Direktörü Elif Dağdeviren, festival sarayı Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez kısa ve belgesel filmlerin ilk gösterimlerinin gerçekleştirileceğini de hatırlattı: “Kısa film ve belgesel filmlerin festivalin en önemli parçalarından biri. Bu önem de hem yönetmeliklerimizde hem de festival sırasında yapılacak ilk gösterimler ve sonrasında ekiplerin festival içerisindeki konumlandırılması sırasında açıkça görülecek. Kısa film ve belgesellerin ödül heyecanı, bu yıl planladığımız çeşitli sürprizler vesilesiyle daha da artacak." Yarım asrı geride bırakan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Türkiye sinemasının küresel başarılara imza attığı ve 100. yılının kutlandığı 2014 yılında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’in Festival Başkanlığı’nda, 10 – 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.



TEVFİK BAŞER

Eskişehir ve Almanya’da tamamladığı eğitim hayatının ardından ilk uzun metrajlı filmi “40 m2 Almanya’yı 1986 yılında yöneten Tevfik Başer, filmleri ile Avrupa’da katıldığı festivallerde pek çok ödül kazandı.



CAN CANDAN

Türkiye’deki gençlerin ÖSS ile verdikleri imtihanı konu alan ilk uzun metrajlı belgesel filmi “3 Saat”i 2008 yılında yöneten Can Candan, filmin prodüktörlüğünü de üstlendi. Geçtiğimiz yıl yazdığı ve yönetmenliğini kendisinin üstlendiği “Benim Çocuğum” belgesel filmi ile beğeni toplayan Can Candan, yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.