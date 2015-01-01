Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın rol aldığı 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' haftanın en iddialı yapımlarından. İşte yeni yılın ilk haftasının filmleri...

Yeni yılın ilk vizyon haftasında 3'ü yerli 6 yeni film seyirciyle buluşuyor.

Kocan Kadar Konuş: Diriliş



Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra ile Nevra Serezli'nin başrollerinde oynadığı film, romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Film ilki gibi yine bol kahkahayı garanti ediyor.

"Kocan Kadar Konuş: Diriliş" izleyiciye ilk filmdeki gibi eğlenceli bir hikaye sunmayı amaçlıyor. İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden, Ezgi Mola'nın canlandırdığı "Efsun", ikinci filmde aşık olduğu adama kavuşuyor, ancak aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder:

Şebnem Burcuoğlu'nun romanından uyarlanan filmin yönetmeni ilk filmde de olduğu gibi Kıvanç Baruönü.

Dheepan



"Pas ve Kemik" ile "Yeraltı Peygamberi" filmleriyle tanınan Jacques Audiard'ın 2015 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan son filmi "Dheepan", izleyici ile buluşuyor. Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby ile Vincent Rottiers'in başrollerinde oynadığı film, Paris'teki Sri Lankalı üç mülteci üzerinden tüm dünyadaki sığınmacıların çektiği zorluklara dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Temelde sığınmacı sorununu ele alan filmin hikayesi, savaştan kaçan ve ailelerini kaybetmiş üç göçmenin evlerinden uzakta yeni bir hayat kurma umudu üzerine yoğunlaşıyor. Filme adını veren Dheepan'ı, 1980'lerde Tamil Kaplanları'nda çocuk asker olan romancı Antonythasan Jesuthasan canlandırıyor.

Sadakat

Oyuncu kadrosunda Ahmet Saraçoğlu, Melih Selçuk, Ayfer Dönmez ve Haldun Boysan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Kamil Koç yaptı. "Asfalt Çiçekleri" filmiyle adını duyuran Kamil Koç'un yeni filmi "Sadakat", dört karakterin umudu arayış hikayesini konu ediniyor.

Denizin Ortasında

Oscarlı yönetmen Ron Howard'ın yönettiği filmde Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy ile Tom Holland oynuyor. Nathaniel Philbrick'in romanından uyarlanan film, 19'uncu yüzyılın başlarında dev bir balinanın saldırısına uğrayan teknenin mürettebatının verdiği hayat mücadelesini konu alıyor.

Baskın: Karabasan



Can Evrenol'un yazıp yönettiği, Görkem Kasal, Muharrem Bayrak, Mehmet Akif Budak ve Mehmet Fatih Dokgöz'ün oynadığı "Baskın: Karabasan" vizyonda. Ödüllü kısa korku filmi 'Baskın'dan uyarlanan ve hikayesinin ilerleyiş tarzı nedeniyle izleyiciyi hayal gücü ile baş başa bırakmayı amaçlayan film, 5 polisin gece devriyesi sırasında gelen yardım çağrısı üzerine destek için gittikleri, terk edilmiş tarihi bir Osmanlı karakolunda başlarına gelenleri anlatıyor.

Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası

Walt Becker'ın yönettiği animasyon türündeki filmde Alvin ve arkadaşlarının New York'ta yaşadıkları eğlenceli maceralar anlatılıyor. Alvin ve Sincaplar'ın yeni macerasında kafadarları, orijinal filmde Justin Long, Jason Lee, Chrsitina Applegate ve Anna Fariz gibi çok sayıda ünlü isim seslendiriyor.