''Köprüde Buluşmalar'' başladı!

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33. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl 9. kez 7 - 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Köprüde Buluşmalar, Türkiye ’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, Avrupalı sinema profesyonelleriyle bir araya getiriyor. Sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ve post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Etkinlik programı ise şöyle:

8 Nisan Salı 10.00 – 11.30 – Master Class – Sinema Salonlarının Dijitalleşmesi ve Dağıtım İçin Eurimages Desteği – Akbank Sanat

10 Nisan Perşembe 10.00 – 12.30 – Master Class – Nasıl, Nerede ve Neden Proje Sunuyoruz? – Akbank Sanat

13 Nisan Pazar 13.30 – 15.30 – Master Class – Doğru Hikaye, Doğru Müzik – Akbank Sanat

13 Nisan Pazar 16.00 – 18.00 – Forum- Haykır, Diren, Kaydet – Akbank Sanat

14 Nisan Pazartesi 10.00 – 12.00 – Gösterim – Her Gün İstan – Akbank Sanat

14 Nisan Pazartesi 13.30 – 17.00 – Atölye – Everyday Rebellion: Direniş ve Kriz Zamanlarında Derdini Anlatmak İçin Alternatif Medya Yaratmak – Akbank Sanat

15 Nisan Salı 10.30 – 12.00 – Söyleşi – Görüntü Yönetmenleri Buluşması: Emre Erkmen Wojciech Staron’ı Ağırlıyor – Akbank Sanat

16 Nisan Çarşamba 10.00 – 12.30 – Panel – Film ve Edebiyat – Hakan Günday “Daha” ve Orhan Pamuk “Masumiyet Müzesi” – Akbank Sanat

16 Nisan Çarşamba 15.00 – 16.30 – Sinema Dersi – Festivallerde Hayatta Kalmanın Yolları – Kadir Has Üniversitesi D Blok Sinema A

Tüm paneller ve sinema dersleri ücretsiz.