"Korku Burnu" filminin ünlü yıldızı öldü

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Amerikalı ünlü oyuncu Polly Bergen, 84 yaşında hayata veda etti.

Menajeri Judy Katz, amfizem hastası ünlü oyuncunun Connecticut'taki evinde öldüğünü açıkladı.



1930'da Tennessee eyaletindeki Knoxville kentinde dünyaya gelen Bergen, oyunculuk kariyerine 1950'de başladı.



1958'de şarkıcı Helen Morgan'ı canlandırdığı "Playhouse 90: The Helen Morgan Story" dizi filmiyle Emmy Ödülü'ne layık görülen Bergen, 1962'de başrolü Gregory Peck ve Robert Mitchum ile paylaştığı "Cape Fear (Korku Burnu)" filmi ile dünya çapında ün kazandı.



Çok sayıda film ve dizide rol alan Bergen, 1963'te "The Caretakers" filmindeki rolüyle de Altın Küre'ye aday gösterildi.



Bergen, en son Türkiye'de "Umutsuz Ev Kadınları" adıyla gösterilen "Desperate Housewives" dizisinde dört çocuk annesi Lynette Scavo karakterinin annesi Stella Wingfield'ı canlandırmış ve Emmy ödülüne aday gösterilmişti. (AA)