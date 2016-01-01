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"Kötü Kedi Şerafettin" ilk beyazperde macerası için gün sayıyor. Yıldız oyunculardan oluşan ve çok konuşulan seslendirme kadrosuyla 2016'nın merakla beklenen filmlerinden biri olan "Kötü Kedi Şerafettin" 5 Şubat’ta vizyona giriyor.

Kötü Kedi Şerafettin’in etkileyici seslendirme kadrosunda Uğur Yücel, Demet Evgar, Okan Yalabık, Ayşen Gruda, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Gökçe Özyol, Cezmi Baskın ve Yekta Kopan yer alıyor.

Senaryo uyarlamasını Levent Kazak ve Bülent Üstün’ün beraber yaptığı, filmin yönetmenliğini ise Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal üstleniyor.

