"Kötü Kedi Şerafettin" geliyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bülent Üstün’ün efsane çizgi roman karakteri, kedilerin en ahlaksızı “Kötü Kedi Şerafettin”, Uğur Yücel’in sesiyle, tozu dumana katarak beyaz perdeyi yırtmaya geliyor!

Yönetmenliğini Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal’ın yaptığı, senaryosunu Levent Kazak ve Bülent Üstün’ün uyarladığı, yapımcılığını ise Anima İstanbul’un üstlendiği “Kötü Kedi Şerafettin”; argosu, aksiyonu, şehveti ve komedisi ile Türkiye’de büyüklere yapılan ilk animasyon filmi.

Bülent Üstün’ün efsane çizgi roman karakteri “Kötü Kedi Şerafettin”, bu kez beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eğlencesi ve belası meşhur Beyoğlu’nun yedi düvele nam salmış kedisi Şerafettin’e Uğur Yücel, Şerafettin’in afet sevgilisi Misket’e ise Demet Evgar sesiyle hayat veriyor.

Hararetli, hareketli, kavgalı dövüşlü, kahkaha ve gözyaşı ile bezeli filmin pek şenlikli seslendirme kadrosunda Uğur Yücel ve Demet Evgar’ın yanı sıra; Okan Yalabık, Ayşen Gruda, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Gökçe Özyol, Cezmi Baskın ve Yekta Kopan yer alıyor.