Ira Sachs'ın yönetip, Jennifer Ehle, Alfred Molina, Greg Kinnear, Talia Balsam'ın rol aldığı Küçük Adamlar/Little Men, 9 Eylül'de vizyona girecek.

Alameti farikası insan ve anlayış üzerine filmler olan ve günümüz New York’unun en özgün “auteur” yönetmeni olarak anılmaya başlayan Ira Sachs yönetmenliğindeki “Küçük Adamlar / Little Men” doğal, akıcı diliyle ve eleştirmenlerden tam puan alan oyunculuklarıyla öne çıkıyor.





13 yaşındaki Jake, ailesiyle birlikte ölen dedesinden kalan eve, Manhattan’dan Brooklyn’e taşınır. Alt katlarındaki terzi, aynı zamanda dedelerinin yakın arkadaşı olan Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk kısa sürede çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz, sanatçı ruhlu Jake ressam; dışa dönük ve atılgan Tony ise oyuncu olmak istiyordur ve birlikte en tanınmış sanat liselerinden birine girme hayali kurarlar. Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake’in ailesi, Tony’nin annesinden yeni kontrat ve daha yüksek kira istediğinde işler karışır. Aileler arasındaki gerginlik er geç çocuklarının dostluklarına da yansır.

İlk gösterimini Sundance Film Festivali’nde yapan film ardından da Berlin Film Festivali’nde yarıştı.



