Leyla ile Mecnun ekibinden yeni dizi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ekip, Beş Kardeş adlı bir diziyle ekranlara geri dönmeyi planlıyor.

TRT1’in fenomen dizisi “Leyla ile Mecnun” ekibi, ekranlara dönüş biletini aldı.



Yönetmen Onur Ünlü, Ay Yapım’la anlaştı. Daha çok drama çeken Ay Yapım için başarılı senarist, “Beş Kardeş” isimli bir komedi dizisi yazıyor. Ay Yapım için de yeni bir adım olacak. Müstakbel dizi, birbirine zıt beş kardeşin eğlenceli maceralarını ekrana taşıyacak.“Leyla ile Mecnun”un İsmail abisi Serkan Keskin, ilk belirlenen oyuncu oldu. Keskin, yeni dizide de 4 kardeşin abisi olacak.