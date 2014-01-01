Love & Mercy'den ilk fotoğraflar

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Müzisyen Brian Wilson'ın hayatını konu alan Love & Mercy filminden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Amerikalı müzisyen Brian Wilson'ın hayatını konu alan film, sanatçının 1960'lı yıllarından başlayıp The Beach Boys döneminin içine kadar olan bir zamanı anlatacak. Filmde Wilson'ın gençliğini Küçük Gün Işığım, Kan Dökülecek, Özgür Woodstock, Hayalimdeki Aşk ve en son 12 Yıllık Esaret filmlerinin başarılı oyuncusu Paul Dano canlandırırken, sanatçının yaşlılığını Hollywood'un ünlü isimlerinden John Cusack canlandırıyor.



Daha çok yapımcı olarak tanıdığımız Bill Pohlad'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Beni Orada Arama, The Messenger ve Rampart gibi yapımların arkasında olan Oren Moverman'a ait. Filmde Dano ve Cusack'a, Elizabeth Banks, Paul Giamatti ve Jake Abel gibi oyuncular eşlik ediyor. Love & Mercy'nin, 2014 yılının sonlarına doğru vizyonda olması planlanıyor.