Lupita Nyong'o Star Wars kadrosunda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

People Dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçilen Lupita Nyong'o'nun 'Star Wars Bölüm 7'de rol alacağı açıklandı

Star Wars’un resmi sitesinden duyurulan habere göre serinin yenisinde ayrıca fenomen TV dizisi ‘Game of Thrones’da savaşçı ‘Brienne of Tarth’ rolünde boy gösteren İngiliz oyuncu Gwendoline Christie de rol alacak. İki oyuncunun da filmdeki rolleri ise henüz açıklanmadı.



Sitede yapılan resmi açıklamada filmin 18 Aralık 2015’te gösterime girmesi planlandığı belirtiliyor. Lucasfilm yapımevi genel müdürü ve yapımcısı Kathleen Kennedy, “Lupita ve Gwendoline gibi müthiş yetenekli bir iklinin Star Wars ekibine katılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.



Filmde yer alacağı önceden açıklanan John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson ve Max von Sydow gibi isimler yeni filmde filmin asıl kadrosu Harrison Ford , Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Kenny Baker’a eşlik edecekler.