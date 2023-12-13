Mad Max devam filmi Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan ilk poster

Mad Max: Fury Road efsanesine yenisi ekleniyor. 6 Oscar ödüllü küresel hit "Mad Max: Fury Road"un güçlü karakteri Furiosa’nın kökenlerini ortaya çıkaracak yepyeni aksiyon macerası “Furiosa: Bir Mad Max Destanı’nın yayınlanan ilk fragmanının ardından resmi posteri paylaşıldı.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı konusu

Filmin konusu şöyle:

Dünya çökerken, genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken, Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı oyuncuları

Başrolünde Taylor-Joy'un yer aldığı filmde Chris Hemsworth ve Tom Burke ona eşlik ediyor. 'Fury Road' oyuncularından Nathan Jones ve Angus Sampson ise Rictus Erectus ve The Organic Mechanic rollerini yeniden canlandırıyor.

Filminin yapımcılığını Miller ve Doug Mitchell üstleniyor. Senaryoyu "Mad Max: Fury Road"un ortak yazarı Nico Lathouris’le birlikte kaleme alan Miller'ın, kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde birinci yönetmen yardımcısı PJ Voeten ve ikinci ekip yönetmeni ve dublör koordinatörü Guy Norris, görüntü yönetmeni Simon Duggan, besteci Tom Holkenborg, ses tasarımcısı Robert Mackenzie, kurgucu Eliot Knapman, görsel efektler sorumlusu Andrew Jackson ve renk uzmanı Eric Whipp yer alıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı ne zaman vizyona girecek?

Yapımı için 233 milyon ABD doları harcanan, Avustralya tarihinin en büyük film prodüksiyonu “Furiosa: Bir Mad Max Destanı”, ülkemizde 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı posteri

Furiosa: Bir Mad Max Destanı fragmanı