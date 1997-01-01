Star Wars fimlerinin karakterlerinin kostümlerini giyen 100'den fazla kişi, Retiro Parkı'nda geçit yaptı.





Star Wars (Yıldız Savaşları) filmleri hayranlarının derneği "501. Lejyon"un İspanya'daki merkezinin kuruluşunun 10. yıl dönümünde binlerce Star Wars tutkunu Madrid'de buluştu.Kentin merkezindeki Retiro Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Star Wars filminden 120 farklı kostüm sergilendi. Genç, yaşlı her yaştan insanın meraklı gözlerle izlediği geçitte en çok Darth Vader (karanlık Sith Lordu), Anakin Skywalker (seçilmiş kişi), Luke Skywalker, Darth Sidious (Sith Lordu), Yoda (jedi ustası) karakterleri ilgi çekti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonunda Star Wars meraklıları, kostümlü olan kahramanlarla fotoğraflar çektirdi. Geçidi izleyen çocuklar, ellerinde oyuncak lazer kılıçlar ve yüzlerinde filminkahramanlarının maskeleriyle renkli görüntüler oluşturdu.Bu arada, Star Wars filmindeki elit askerler grubuna verilen isimden esinlenerek "501. Lejyon" denilen derneğin sosyal yardım kampanyasını içeren etkinliğinde, bu kez engellilere yardım yapıldı. 1997 yılında ilk olarak ABD'de kurulan 501. Lejyon derneğinin 50'den fazla ülkede merkezi ve 6 bin 500 civarında üyesi olduğu bildirildi. (AA)