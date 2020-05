Netflix’in mayıs ayı programı dopdolu! Yepyeni yapımlar ve sevilen dizilerin yeni sezonları mayıs ayında karşınıza çıkıyor.

Yayınladığı farklı tür ve dilde dizileri, filmleri ve belgeselleriyle ev yaşantımızın olmazsa olmazlarından biri haline gelen Netflix’in mayıs ayı programı yine dopdolu. Dünyanın Coronavirus ile mücadele ettiği şu dönemde Netflix’e olan ilgi giderek artmakta. Hal böyleyken Netflix de önümüzdeki ay keyifle izleyeceğimiz yeni yapımlarını duyurdu. İşte mayıs ayında Türkiye’de yayınlanacak yeni dizi ve filmler!





Hollywood (Yeni Dizi) – Yayın Tarihi: 01/05/2020

Daha önce American Horror Story ve American Crime Story antolojilerine imza atan Ryan Murphy, bu sefer gözünü Hollywood’a dikiyor. Dizi; 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD yaralarını iyileştirmeye çalışırken Hollywood’da zirveye ulaşmak için her yolu mübah olarak gören oyuncu ve sinemacı adaylarının aralarındaki çatışmayı anlatıyor.











Into The Night (Yeni Dizi) – Yayın Tarihi: 01/05/2020

Felaket filmleri türünün yeni bir örneği olan bu dizinin merkezinde güneş ışınları var. Güneş ışınları insanlığa ölümcül bir zarar vermeye başlar. Aynı zamanda Brüksel’den kalkan bir uçaktaki yolcuların da yaşam mücadelesi başlamış olur.











All Day and a Night (Yeni Film) – Yayın Tarihi: 01/05/2020

Bu mayıs ayında Netflix’te yayınlanacak All Day and All Night, hapishane temalı suç filmlerini sevenler için ideal bir tercih olabilir. İşlediği suçlar yüzünden müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkum, kendisini suça iten koşullar üzerine bir yüzleşmeye girer.











Working Moms (4. Sezon) – Yayın Tarihi: 06/05/2020

Dört çalışan annenin, doğum sonrasında yaşadığı psikolojik durumları anlatan bu keyifli dizinin 4. sezonu mayıs ayında geliyor. İşler çığrından çıkmaya başladığında kendilerini her şeye karşı savunmaya başlayan annelerin bu sezonki hikayeleri görülmeye değer.











The Eddy (Yeni Dizi) – Yayın Tarihi: 08/05/2020

Müzikal yapımları seviyor musunuz? O zaman 8 Mayıs’ta Netflix’in karşısına geçin ve bu güzide yeni dizinin tadını çıkarın. Rengarenk ve çok kültürlü Paris mekanlarında geçen The Eddy, bir bar sahibinin yaşadığı kaosu anlatıyor.











White Lines (Yeni Dizi) – Yayın Tarihi: 15/05/2020

Drama ve gizem türünün yeni bir örneği olan White Lines, Ibiza’da ortadan kaybolan ünlü DJ kardeşinin gizemli ölümünü anlamaya çalışan bir kadının başından geçenleri anlatıyor.











Space Force – Yayın Tarihi: 29/05/2020

Ünlü komedi oyuncusu Steve Carrel ve Office, The Simpsons gibi kült yapımlarda senaristlik yapan Greg Daniels yepyeni bir yapımla karşımıza çıkıyor: Space Force. Bu yepyeni komedi dizisi; ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kurduğu bölükteki bilim insanlarının, beklenmedik bir emirle aya yolculuk etmek zorunda kalmalarını anlatıyor.











Snowpiercer – Mayıs Ayında Yayınlanacak

Çizgi romandan daha önce sinemaya da uyarlanan bu yapım gişede büyük ses getirmişti. Aynı hikaye bu yıl Netflix’te dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dünyada yaşanan yeni buzul çağın ardından insanlar dünyanın çevresini dolaşan devasa bir trende yaşamak zorunda kalır. Trenin vagonları ise insanların sosyal statülerine göre ayrılmıştır. Hayatta kalmak için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de en arka vagonlarda aniden bir isyan baş gösterir.