Michael C. Hall: “Dexter’ın finalini beğenmedim”

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Dexter’ı oynayan Hall, finalle ilgi görüşlerini ilk defa dillendirdi

2006 yılında Showtime kanalında başlayan Dexter; 8 sezon boyunca ekranlara gelmiş, Altın Küre ve Emmy gibi prestijli ödüllere sahip olmuştu. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi; geçtiğimiz sene “Remember the Monsters?” bölümüyle finalini gerçekleştirdiğinde, eleştiri oklarından nasibini almıştı. Çoğu izleyici tarafından beğenilmeyen final bölümü o kadar çok tepki çekmişti ki, yapımcı John Goldwyn kanal Showtime’ı suçlamış ve onların istekleri doğrultusunda diziyi böyle noktaladıklarını söylemişti.



Dexter bittiğinden beri finalle ilgili sessizliğini koruyan başrol oyuncusu Michael C. Hall, nihayet bölümle ilgili görüşlerini paylaştı. Bir internet sitesine demeç veren Hall, finali beğenip beğenmediği sorulduğunda “Beğendim mi? İzlediğimi bile sanmıyorum.” dedi. Hall; Dexter’ın çekim gücünün zamanla belli miktarda kaybolduğunu; bunun nedenini ise dizinin çok uzun sürmesi ve senaristlerin gaza gelmesine bağladığını söyledi.



Geçtiğimiz haftalarda da IGN sitesine röportaj veren Hall; “Bazen Dexter keşke ölseydi diyorum, keşke Deb onu vursaydı.Tabi bu, dizinin sekiz sezon olmasını zorlaştırırdı.” demişti.