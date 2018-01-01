Michael Keaton ve Mark Ruffalo aynı filmde!

Keaton ve Ruffalo, McCarthy'nin Spotlight filmi için bir araya geliyor.

Kameranın hem önünde hem de arkasında üretkenliğin sınırılarını zorlayan Thomas McCarthy'nin yeni projesi Spotlight, yıldızlar geçidi niteliği taşıyacak!



Şu sıralar, başrolünde Adam Sandler'ın yer alacağı The Cobbler filmiyle meşgul olan McCarthy'nin yeni projesinde yer alacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı! Birdman ile birlikte beyazperdede yeniden şahlanmayı planlayan Michael Keaton ve Mark Ruffalo'nun başı çekeceği kadroda, Rachel McAdams, Stanley Tucci ve Aaron Eckhart gibi isimlerin de yer alması planlanıyor.



Yapımcıların henüz kadrodaki isimlerle resmi olarak irtibata geçmediği proje, katolik kilisesinde gerçekleşen bir cinsel skandalı konu alacak. filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda Bonston ve Toronto'da başlanması planlanıyor.