Murat Boz film yıldızı oluyor!

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Murat Boz, önümüzdeki ay çekimleri başlayacak olan internet fenomeni Pucca’nın “Ay Hadi İnşallah” filminde Büşra Pekin’le başrolü paylaşacak.

25 Film’in çekeceği film öncesi Pekin, İzmir’de Pucca lakaplı Selen Işık’ı yakından tanımak için beraber tatil yapıyor. Boz’un tv8’de “Söyle Söyleyebilirsen” yarışmasını sunan yakın arkadaşı Murat Dalkılıç da, Avşar Film’le el sıkıştı.



Merve’den tam destek

Dalkılıç, Önder Açıkbaş’ın “Mazlum Kuzey” isimli filminde önemli rollerden birini canlandıracak. Oyuncu Merve Boluğur’la beraberlik yaşayan Murat Dalkılıç, film konusunda sevgilisinden büyük destek alıyor. Ali Adnan Özgür’ün yöneteceği filmde ayrıca Erkan Can, Kahtalı Mıçı ile Dilberay da kamera karşısına geçecek. Ev sahibi rolünü canlandıracak olan Dilberay, bu ay çekimleri başlayacak film için 15 bin TL alacak.