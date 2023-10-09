Murat Göğebakan'ın gerçek hayat hikayesi film oluyor

Kısa süren ömrüne büyük başarılar ve acılar sığdıran müzik dünyasının kalbi yaralı sanatçısı Murat Göğebakan’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Burak Sevinç, Tuvana Türkay, Hande Soral, Kadir Bertan, Feride Çetin ve Necmi Yapıcı gibi başarılı oyuncuların rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor.

“Kalbim Yaralı" ve "Ay Yüzlüm" gibi şarkılarıyla Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında yer alan Murat Göğebakan’ın acılarla ve başarılarla dolu hayatı beyazperdeye taşınıyor.

1968'de Adana'da dünyaya gelen Göğebakan’ın 45 yıllık ömrüne sığdırdığı pek çok olayı konu alan “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı”, sanatçının dünyaya gelişi ile başlıyor.

Kardeşinin ölümü ile vicdan azabı yaşar ve müziğe küser

Murat, annesi ona hamileyken geçirdiği operasyondan dolayı sağ bacağında kalıcı bir sakatlıkla dünyaya gelir. Büyüdükçe bu durum onun yalnızlaşıp müziğe yaklaşmasına neden olur. Müziğe olan yoğun ilgisi de onu derslerden uzaklaştırır. Çalışmak için girdiği müzik dükkanında vakit geçirirken o gün ona emanet edilen 7 yaşındaki kardeşi başıboş kaldığı için yola çıkar ve arabanın altında kalarak can verir. Ailesi kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutarken Murat vicdan azabı çeker ve müziğe küser. Kuzeni Senem onu bu süreçte motive ederken aralarındaki romantik bir ilişkiye evrilir ve evlenirler. Konservatuar sonrası hayatını barlarda şarkı söyleyerek ve hocalık yaparak kazanırken ünlenmeye başlayan Murat aldığı kaset teklifi üzerine İstanbul’a gider. Kaset satışlarından pay alamadığı için uzun süre sorunlarla mücadele ederken ilerde ikinci eşi olacak Selma ile tanışır ve ilk eşinden ayrılır. Aldığı ödüllere, verdiği konserlere ve çok satan albümlere rağmen kariyeri boyunca geçim sıkıntısı çeken Göğebakan, 40 yaşında lösemiye yakalanır fakat tedavi sonrası kanseri yener.

“Kanseri yendim, ihaneti yenemedim!”

208 günlük tedavi sürecinde eşi Selma’nın onu aldattığını öğrendikten sonra hayatın da ağırlığıyla ikinci kez kansere yakalanır ve 45 yaşında hayata gözlerini yumar. Arkasında bir sürü albüm, yüzlerce beste, milyonlarca hayran bırakır. Hayranları ona “Sevgi Adamı" lakabını takar.

Oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Tuvana Türkay, Hande Soral, Kadir Bertan, Feride Çetin, Necmi Yapıcı, Ardıç Ayyıldız, Güney Kılınç, Bengüsu Aksu, Durukan Çelikkaya, Faruk Pekiş, Levent Tülek, Merve Karasu’nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor.

Dağıtımını TME Films’in üstlendiği ve sanatçının hayranlarının merakla beklediği “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı”, 8 Aralık’ta sinemalarda olacak.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı teaser