Mutlu Ol Yeter dizisinden kötü haber

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Mutlu Ol Yeter'den erken veda...

ATV'nin yeni başlayan dizisi Mutlu Ol Yeter için final kararı alındı.



Ali Atay, Aslı Enver ve Ertan Saban'ın başrollerinde oy nadığıMutlu Ol Yeter reytinglerde yaşadığı başarısızlık nedeniyle ekranlara erken veda etti.



NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Mutlu Ol Yeter"in yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu oturuyordu. Senaryo yazarları arasında ünlü karikatürist Yiğit Özgür'ün de olduğu dizi, kaliteli espri anlayışı ile ekranlarda fark yaratmıştı.



Dizi pazar akşamı yayınlanan bölümüyle reytinglerde Total'de 65. AB grubunda ise 63. sırada yer bulabildi ve 7. bölümüyle ekrana veda etti.